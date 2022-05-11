أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء، عن رفع شكوى إلى محكمة الرياضية الدولية. مطالبا بإجراء نهائي رابطة أبطال إفريقيا في ملعب محايد، بدلا من المغرب.

وأكّد في بيان للأهلي، رفضه لقرار الاتحاد الإفريقي بإقامة النهائي في المغرب، على الرغم من وجود فريق مغربي في نصف نهائي البطولة. وأشار الأهلي في بيانه إلى أنه سيطعن على قرار “كاف”، ويطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الأزمة قبل الموعد المحدّد للقاء.

“أوقفوا فساد الكاف”.. هاشتاغ يجتاح تويتر

في 10 ماي، تصدّر هاشتاغ بعنوان “أوقفوا فساد الكاف” ترند الوسوم الرياضية في موقع تويتر، حيث تمّ تداوله عبر ما يزيد عن مليون تغريدة في خلال ساعات.

وكان الإعلامي والمعلّق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بين مستخدمي الهاشتاغ. حيث قال في تغريدة على حسابه في تويتر:”كل الاتحادات القارية مطالبة بالتحرك لمنع اختطاف الكاف”.

وتمّ إطلاق وسم “أوقفوا فساد الكاف”، بعد إصدار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره بإقامة نهائي رابطة الأبطال في المغرب للمرة الثانية على التوالي.

واستغرب مستخدمون للوسم قرار الكاف. بالنظر إلى مشاركة فريق الوداد البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من المنافسة.

وفاز الوداد البيضاوي في ذهاب نصف النهائي على بيترو لواندا الأنغولي بنتيجة 3-1. في حين تفوّق الأهلي المصري في المقابلة الثانية على ممثل الجزائر وفاق سطيف بـ4-0.

“الماتش يتعاود”.. هاشتاغ جزائري للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون

في 31 مارس 2022، أصبح هاشتاغ “الماتش يتعاود” الذي أطلقته حسابات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل المطالبة بإعادة مقابلة الكاميرون. الأكثر تداولا في خلال الساعات الأخيرة.

منشّطو الهاشتاغ طالبوا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالسعي لدى الفيفا، من أجل إعادة مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022.

وحسب المستخدمين، فقد تعرّض المنتخب الوطني الجزائري لظلم تحكيمي من طرف الحكم الغامبي باكاري قاساما. ما تسبّب في إقصائه بعد الهزيمة بنتيجة 1-2 أمام الكاميرونيين.

أخفق رفاق محرز في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام الكاميرون على ملعب تشاكر بعد البليدة، رغم فوزهم في مقابلة الذهاب بملعب جابوما بهدف لصفر.