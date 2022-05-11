وأكّد في بيان للأهلي، رفضه لقرار الاتحاد الإفريقي بإقامة النهائي في المغرب، على الرغم من وجود فريق مغربي في نصف نهائي البطولة.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أنه سيطعن على قرار “كاف”، ويطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الأزمة قبل الموعد المحدّد للقاء.