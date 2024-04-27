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رياضة

الأهلي المصري يعادل رقم ريال مدريد

عمر سلامي
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الأهلي المصري يعادل رقم ريال مدريد
ح.م
الأهلي المصري يعادل رقم ريال مدريد في بلوغ النهائيات القارية

عزّز الأهلي المصري رقمه القياسي، في بلوغ نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ليعادل بذلك رقم ريال مدريد في الوصول إلى النهائيات القارية على مستوى الأندية حول العالم.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 17 في تاريخه بعد الفوز على تي بي مازيمبي الكونغولي في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة، بإستاد القاهرة، والتعادل ذهابا بدون أهداف بالكونغو، ليواجه الترجي التونسي في النهائي.

وحقق الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة وخسر النهائي في خمس مناسبات آخرها في2022.

ويعد الأهلي أكثر الأندية وصولا للنهائيات القارية بالتساوي مع ريال مدريد الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 17 مرة.

ويملك ريال مدريد فرصة الانفراد بالرقم القياسي في حال تأهله أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.

كما يعد الأهلي النادي الوحيد الذي يصل إلى النهائي خمس مرات متتالية ليتساوى مع ريال مدريد من أوروبا.

ويحتل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني المركز الثالث في قائمة الأندية التي بلغت النهائيات القارية بعد بلوغ نهائي كوبا ليبرتادوريس 12 مرة.

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