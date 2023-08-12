الأهلي المصري يعود لفشل صفقة بونجاح

كشف محمد فضل مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي المصري، عن سبب عدم إمضاء الدولي الجزائري بغداد بونجاح في الأهلي المصري خلال صائفة 2018.

وقال الدولي المصري السابق في حوار مع قناة “أون تايم سبورت” المصرية، إن إدارة الأهلي اتفقت مع بونجاح على كل التفاصيل، وأخذت الموافقة النهائية من اللاعب في الانضمام إلى نادي القرن، خاصة مع سقف التعاقدات الذي وضعته إدارة النادي خلال الاستقدامات، غير أن الصفقة تعثرت.

وأضاف فضل أن صفقة لاعب السد كانت ستمول من عائدات بيع الدولي المغربي أزارو، لكن أسباب غير رياضية وقانونية حالت دون انتقال الدولي الجزائري إلى القلعة الحمراء، كما اعتبرها بخيبة أمل لإدارة الأهلي في عدم رؤية السفاح في الملاعب المصرية.