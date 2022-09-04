الأهلي المصري يفاوض سفيان فيغولي

من أجل تعويض نتائجه السلبية في الموسم المنصرم

دخل اسم الجزائري سفيان فيغولي، لاعب غالطة سراي التركي السابق، ضمن المرشحين للانتقال إلى الأهلي المصري خلال الميركاتو الصيفي. ورحل سفيان فيغولي عن صفوف جالطة سراي عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي، دون أن ينتقل إلى نادٍ جديد حتى الوقت الراهن، رغم ارتباط اسمه بالعديد من الأندية.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن “فيغولي أصبح من بين الأسماء الجديدة التي تم طرحها على إدارة الأهلي للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل. وقالت مصادر صحفية مصرية إن خطوط التفاوض بين اللاعب سفيان فيغولي والأهلي فُتحت، وأصبح مرشحا للعب في الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف: “الأهلي يقوم حاليا بدارسة الصفقة لحسم موقفه، وسيكون هناك دور للجنة التخطيط وإدارة التعاقدات بالإضافة إلى محمود الخطيب رئيس النادي”.

ويبحث الأهلي المصري عن تدعيم صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض نتائجه السلبية في الموسم المنصرم، بعد خسارة الدوري المصري لصالح الزمالك. يذكر، أن سفيان فيغولي لعب لغالاتا سراي منذ الانتقال إلى صفوفه قادما من وست هام يونايتد الإنجليزي في عام 2017، وعرف اللاعب أفضل فترات مسيرته مع الفريق التركي بعد تسجيل 34 هدفا وصناعة 32 في 162 مباراة.