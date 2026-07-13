الأهلي المصري يُكثّف مفاوضاته لضم منصف بقرار من دينامو زغرب

بعد رفض النادي الكرواتي للعرض الأول

دخلت إدارة النادي الأهلي المصري في سباق مع الزمن لتعزيز خط هجوم الفريق، حيث قدم مسؤولو القلعة الحمراء عرضاً مالياً جديداً إلى إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي، بهدف الحصول على خدمات المهاجم الدولي الجزائري منصف بقرار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وجاء هذا التحرك المكثف بعد رفض النادي الكرواتي للعرض الأول الذي قُدم خلال الأيام الماضية، وسط إصرار من الجانب المصري على حسم الصفقة وإقناع إدارة دينامو زغرب بالتخلي عن المهاجم الشاب البالغ من العمر 25 عاماً استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول من داخل النادي الأهلي حقيقة الأرقام المتداولة، نافياً بشكل قاطع تقديم عرض بقيمة 4 ملايين يورو لضم اللاعب، ومؤكداً أن المبالغ المشاع عنها في التقارير الصحفية الكرواتية غير صحيحة بالمرة. وأشار المصدر إلى أن المهاجم الجزائري يتواجد بالفعل ضمن قائمة موسعة تضم 4 أسماء موضوعة على طاولة المتابعة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق، حيث تسعى الإدارة لحسم التعاقد مع الخيارات الأنسب وفقاً لما ستسفر عنه المفاوضات المالية والفنية. وتضم هذه القائمة إلى جانب بقرار، كلاً من ساليو بانجورا مهاجم مولودية الجزائر، وسيفان بن جديدة لاعب المغرب الفاسي، بالإضافة إلى علي علوان هداف السيلية القطري.

ويمتلك منصف بقرار مسيرة كروية متنوعة؛ حيث بدأ مشواره مع وفاق سطيف، قبل الانتقال إلى الدوري الكرواتي عبر بوابة نادي إسترا عام 2022، وخاض بعدها تجربة في الدوري الأمريكي مع نيويورك سيتي عام 2023، ليقرر العودة مجدداً إلى كرواتيا من بوابة العملاق دينامو زغرب في الصيف الماضي. وقد قدم بقرار مستويات قوية مع فريقه الحالي، حيث شارك في 42 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 7 أهداف، وعلى الصعيد الدولي، ارتدى قميص منتخب الجزائر في 7 مباريات سجل خلالها هدفين.