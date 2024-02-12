الأهلي هذا الأربعاء بالجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجمعة

يفتقد لعدة غيابات وعلى رأسهم الحارس الشناوي

يستعد فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، للسفر إلى الجزائر هذا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي حسب ما ذكرته مصادر صحفية مصرية.

ويسعى الأهلي، لتحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة، حتى يؤمن صدارته لقمة المجموعة الرابعة، التي جمع فيها 5 نقاط، من الفوز على حساب فريق ميدياما الغاني، وتعادل أمام كلًا من شباب بلوزداد ، ويانغ أفريكانز التنزاني.

ويفتقد الأهلي، لعدة غيابات خلال مواجهة بلوزداد، على رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، الذي تعرض لإصابة بخلع في الكتف، أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار. كما يفتقد المارد الأحمر، لجهود كل من أحمد عبد القادر، وسام أبو علي، محمود متولي، بسبب الإصابة، ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد، لعدم قيدهما في القائمة الإفريقية. بينما قد يغيب بيرسي تاو، خوفًا من الإجهاد، لاسيما أن اللاعب وصل مع منتخب جنوب إفريقيا، لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، لكن ودعوا البطولة عند هذا الدور، بعد ما خسروا بركلات الترجيح أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وعلى الرغم من أن تاو، سيكون متاحًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة أمام شباب بلوزداد إلا أن مشاركة اللاعب أساسيًا ستكون في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر. كما خاض لقاء وديا أمام فريق سموحة، تمكن خلاله من الفوز بثنائية مقابل هدف، سجلهما الفرنسي أنتوني موديست المتوهج مع الفريق في المباريات الودية. يأتي ذلك في إطار استعدادات الأهلي، لمواجهة شباب بلوزداد، (المقررة الجمعة بداية من الساعة الثامنة ليلا) التي يسعى للفوز بها، حتى يحافظ على صدارته لقمة المجموعة الرابعة.