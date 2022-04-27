الأهلي: هذا هو الملعب المرشح لإستضافة الوفاق السطايفي

كشف مصدر من نادي الأهلي أن ملعب السلام سيحتضن مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة يوم السابع ماي المقبل في القاهرة.

وصرح مصدر من نادي الأهلي لموقع كورة: “أن ملعب الأهلي بالسلام هو الأقرب لاستضافة المباراة المنتظرة بين الأحمر والوفاق السطايفي”، مشيرا إلى ترقب خبر مؤكد من الجهاز الفني الذي يقوده بيتسو موسيماني.

في السياق قال ذات المصدر “أبلغنا الكاف منذ انطلاق البطولة عن اختيارنا لملعبي الأهلي بالسلام وملعب القاهرة الدولي لاحتضان مباريات دوري الأبطال”.

وأردف بشأان الحضور الجماهيري “سيتم تقديم طلب لتغطية السعة الكاملة للملعب مثلما حدث ضد الرجاء المغربي في ربع النهائي، لضمان مساندة أكبر لتأهل للمباراة النهائية”.