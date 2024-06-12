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رياضة
تسبب في غضب اللاعب الذي طلب المغادرة

الأهلي يؤجل حسم مستقبل أحمد قندوسي

ق.ر
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الأهلي يؤجل حسم مستقبل أحمد قندوسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي، من استعادة خدمات الدولي الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، خلال الموسم المقبل.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، إن إدارة النادي الأهلي قررت تأجيل حسم مصير أحمد قندوسي سواء بالعودة أو الرحيل الذي تسبب في غضب اللاعب الذي طلب المغادرة وسيتم حسم الأمر خلال الفترة المقبلة. وكان أحمد قندوسي رحل عن صفوف النادي الأهلي، نحو سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وانضم  أحمد قندوسي، لصفوف النادي الأهلي في يناير 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري مقابل مليوني دولار. وخاض الجزائري أحمد قندوسي، 28 مباراة مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري وسجل 8 أهداف وصنع مثلها. ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو، 14 جوان الجاري في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري.

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