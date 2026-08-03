الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع زين الدين بلعيد

حسم مصدر مسؤول داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا، بشأن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية مع المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب نادي شبيبة القبائل، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفى المصدر في تصريحات صحفية قاطعة صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم تحدث أي اتصالات أو مفاوضات، سواء من قريب أم بعيد، مع اللاعب أو إدارة ناديه خلال الفترة الماضية، ومشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر ذاته أن المدافع الجزائري لم يدخل من الأساس ضمن قائمة الترشيحات المطروحة على الطاولة الفنية للقلعة الحمراء في الميركاتو الحالي، كما لم يتم فتح أي قنوات تواصل رسمية أو شفهية، سواء مع إدارة نادي شبيبة القبائل أم مع وكيل أعمال اللاعب لبحث إمكانية ضمه.وفي سياق متصل، يتصدر اسم زين الدين بلعيد اهتمامات نادي التعاون السعودي؛ حيث يخوض الأخير مفاوضات متقدمة وجادة للحصول على خدمات المدافع الجزائري وشراء عقده بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، لتعزيز خط دفاعه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.