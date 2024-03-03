الأهلي يستعد لإعادة قندوسي للفريق وهذه خطة قيده الموسم القادم

إعلامي مصري قال إن نادي القرن يرفض عودته

أكد المدرب أيمن الرمادي، الذي يشرف على فريق سيراميكا كليوباترا، أن النادي الأهلي له الحق في استعادة لاعبه الجزائري الشاب أحمد قندوسي بعد انتهاء الموسم الحالي. جاءت هذه التصريحات بعد تقارير أفادت برغبة الأهلي في استعادة القندوسي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح الرمادي خلال تصريح صحفي أنه يحق للأهلي استعادة اللاعب أحمد قندوسي ابتداء من الموسم القادم، مشيرًا إلى أنه رفض رحيل محمد بسام وفضل بقاءه مع فريق سيراميكا كليوباترا. وأكد الرمادي ضرورة توفير بديل للقندوسي في حال رحيله، مشيرًا إلى طلبه توقيع مصطفى شوبير كبديل، بالإضافة إلى تجديد عقد القندوسي موسم إضافي.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية، إتفقت لجنة التخطيط مع المدير الفني للأهلي السويسرى مارسيل كولر على الإطاحة بالفرنسى أنتونى موديست بعد نهاية عقده مع نادي القرن، لتوفير مكان بالقائمة لعودة لاعب الفريق المُعار لسيراميكا كليوباترا أحمد قندوسى.

ويتألق قندوسى رفقة سيراميكا كليوباترا هذا الموسم تحت قيادة المدير الفنى أيمن الرمادى، وهو ما أسهم في إعجاب كولر بتطور اللاعب الجزائري وطلب عودته مع نهاية فترة إعارته.

وتنتهي إعارة أحمد قندوسى في صفوف سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري، وينوى الأهلي بشكل نهائي عودة اللاعب الموسم المقبل. ووفقًا لبعض التقارير الإعلامية، فإن الجهاز الفني في الأهلي، وضع خطة مع إدارة النادي لتوفير مقعد في قائمة أجانب الفريق لقيد قندوسي، تتضمن رحيل الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم أو تسويق المالي أليو ديانغ لاعب وسط الفريق.

من جهة أخرى، فجّر الإعلامي مدحت شلبي مفاجأة من العيار الثقيل في برنامج يا مساء الأنوار على قناة “إم بي سي” أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر يرفض عودة الجزائري أحمد… قضية للمتابعة.