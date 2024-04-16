الأهلي يقرر إعادة قندوسي رغم تحفّظ كولر

كشف الإعلامي المصري، محمد الليثي، مفاجأة بشأن اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا.

وقال محمد الليثي، في تصريحات إذاعية: “قرر مسئولو النادي الأهلي إعادة الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري، رغم أن مارسيل كولر مدرب الأهلي لم يبت رسميا في مصير اللاعب”.

وأضاف محمد الليثي: “مصدر في الأهلي قال إن كولر لم يكن مُتحمسا لفكرة عودة قندوسي ولم يحسم أمره في هذا الشأن، لكن، مسؤولو القلعة الحمراء اتفقوا جميعا على ضرورة عودة قندوسي بعدما قدم عروضا جيدة للغاية مع سيراميكا هذا الموسم خلال تجربة الإعارة”.

وأشار محمد الليثي قائلا: “أوضح المصدر ذاته، أن عودة قندوسي تزامنت أيضا مع قرار مارسيل كولر رحيل محمد الضاوي كريستو بنهاية الموسم الجاري، حيث تقرر قيد قندوسي بدلا من كريستو الذي سيرحل لعدم قناعة كولر به، ولأنه يحتاج للقيد في قائمة الفريق الأول وليس تحت السن في الموسم المقبل، وهو أمر يصعب تنفيذه في ظل الزحمة التي يعاني منها الأهلي في قائمة الأجانب”.