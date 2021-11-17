“الأهم هو التأهل.. وعلى الخضر الخروج من ملعب تشاكر”

اللاعب الدولي السابق عرفات مزوار لـ"الشروق":

عبر اللاعب الدولي السابق، عرفات مزوار، عن فرحته بوصول الخضر إلى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال محدثنا في تصريح لـ”الشروق”: “لقد كانت مباراة في غاية الصعوبة والتعقيد، منذ فترة طويلة لم نعش مواجهات المنتخب بهذا القلق والخوف، لأن الرهان كان كبيرا، والأمر يتعلق بلقاء مصيري قد يخرجك من سباق التأهل للمونديال، لكن في نهاية المطاف تمكنا من تحقيق الأهم وهو التأهل للدور الأخير رغم تعادلنا مع بوركينافاسو، إلا أن مجهودات اللاعبين والطاقم الفني لم تذهب هباء، والآن علينا التفكير في ما هو قادم”.

وبخصوص الوجه الذي ظهر به أشبال بلماضي، قال مزوار: “في الحقيقة قدمنا مستوى أقل من المتوسط، وهذا راجع للعديد من العوامل والظروف، وعلى رأسها الضغط النفسي المفروض على منتخبنا لأننا كنا مطالبين بالتأهل بأي طريقة وبأي ثمن، ثم أرضية الميدان الكارثية، التي لم تخدم لاعبينا على الإطلاق لأن طريقة لعبنا معروفة وتعتمد على الفنيات والكرات البينية والسريعة، وفي أرضية مثل هذه ليس من السهل حتى القيام بالتمريرة فما بالك بالمراوغة، كما أن أحوال الطقس وتهاطل الأمطار بشكل قوي ومتواصل زاد الطين بلة، دون أن ننسى قوة المنافس، فبصراحة لم أتقع منهم كل تلك القوة، وعلى كل حال يبقى هذا اختبار جدي وحقيقي للخضر من أجل تصحيح الأخطاء والهفوات”.

عن تواصل مهازل الحديث حول أرضية الميدان، قال لاعب الخضر السابق: “لقد مللنا من الحديث حول أرضية الميدان، من غير المعقول ألا نضع مثل هذا المنتخب الكبير في أحسن الظروف والعوامل، لذا شخصيا أرى بأنه بات من الضروري الخروج من ملعب مصطفى تشاكر، ولدنا بعض الخيارات الجيدة، مثل العودة لملعب 5 جويلية، أو نقل لقاءات الخضر إلى ملعب وهران الجديد، إذ يعتبر الأفضل والأجمل من كل النواحي، ويقع في مدينة كبيرة، ولديها كل مقومات احتضان مواجهات الخضر”.

وكشف مزوار عن المنتخبات التي يفضل مواجهتها خلال الدور الفاصل للمونديال، وقال: “كل المنتخبات المتأهلة قوية، لكن بدرجات متفاوتة، وأنا شخصيا أتمنى ملاقاة منتخب الكونغو، وبعدها غانا التي لم تعد كما كانت، والكاميرون أيضا قد تكون خصما جيدا، وشخصيا أفضل تجنب منتخب مالي، فهو منافس قوي، ولديه لاعبين أصحاب بنية مورفولوجية ضخمة، وسيخلقون لنا الكثير من المتاعب، كما لا أريد ملاقاة المنتخب المصري ليس لقوته، بل تجنبا للحساسيات التي تبقى موجودة بين المنتخبات العربية”.