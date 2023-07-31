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رياضة

الأورغوياني غودين يودع الميادين

عمر سلامي
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الأورغوياني غودين يودع الميادين
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دييغو غودين

أعلن مدافع أوروغواي دييغو غودين، اعتزاله كرة القدم، ليسدل الستار على مسيرة دامت 20 عاما.

ولعب غودين أمسية الأحد آخر مباراة والتي انهزم فيها فريقه أمام فريقه فيليز سارسفيلد بهدف دون رد، في ختام موسم الدوري الأرجنتيني.

وخاض قائد أتلتيكو مدريد السابق 627 مباراة على مستوى الاحتراف، وسجل 38 هدفا وفاز بعشرة ألقاب، منها لقبان للدوري الأوروبي وثلاثة بكأس السوبر الأوروبية مع أتلتيكو.

وبدأ غودين مسيرته في 2003 مع ثيرو في أوروغواي وانتقل للعب في ناسيونال في 2006 قبل الانضمام إلى فياريال الإسباني في الموسم التالي، وبعدها التحق بأتلتيكو مدريد في 2010 وهناك صنع اسمه وحمل شارة القيادة خلال تسعة مواسم.

ووصل المدافع الأوروغوياني إلى فيليز في منتصف 2022 بعد رحلة أوروبية ناجحة تضمنت فترات في إنتر ميلان وكالياري بإيطاليا بعد قضاء ستة أشهر مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وخاض غودين 161 مباراة دولية مع أوروغواي وشارك في أربع نسخ لكأس العالم ضمن الجيل الذهبي الفائز بكأس كوبا أمريكا 2011، وصاحب المركز الرابع في كأس العالم 2010.

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