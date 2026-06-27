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رياضة

الأوروغواي تتّخذ هذا القرار تُجاه لاعبي منتخبها الوطني

الشروق الرياضي
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الأوروغواي تتّخذ هذا القرار تُجاه لاعبي منتخبها الوطني
ح.م

اتّخذ اتحاد الأوروغواي لِكرة القدم قرارا هامّا، له صلة بِلاعبي منتخبه الوطني الذي شارك في كأس العالم 2026.
وودّع منتخب الأوروغواي سباق المونديال الحالي من دور المجموعات، مكرّرا سيناريو نسخة قطر 2022.
وقرّر اتحاد الكرة الأوروغواياني إلغاء عودة لاعبي المنتخب إلى البلد عبر طائرة خاصة، كنوع من “العقاب”، بعد الحصيلة السلبية في المونديال.
وهكذا سيتعيّن على كل لاعب أوروغواياني العودة من أمريكا، على متن رحلة طيران تجارية. وفقا لِتغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” نشرها مساء السبت، الإعلامي المحلي مارتين شاركيرو.

وسجّل منتخب الأوروغواي تعادلَين مع السعودية (1-1) وجزر الرأس الأخضر (2-2)، ومُني بِهزيمة أمام إسبانيا (0-1). فتموقع ثالثا في لائحة ترتيب الفوج الثامن بِنُقطتَين، وخرج من المضمار. علما أن الفريق يحمل في جعبته لقبَين لِكأس العالم، في طبعتَي 1930 داخل القواعد و1950 بِالبرازيل.

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