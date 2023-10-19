الأوضاع في غزة محور محادثات عطاف مع نظيره البريطاني والسوري

تباحث وزير الخارجية، أحمد عطاف الخميس، هاتفيا مع نظيريه البريطاني والسوري حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وحسب بيان للخارجية فقد تلقى عطاف، الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد.

وقد تركزت المحادثات على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، حيث أطلع وزير الدولة البريطاني الوزير أحمد عطاف على الجهود التي تبذلها بلاده لخفض وتيرة التصعيد والسماح بفتح ممرات إنسانية.

ومن جانبه، وفضلاً عن التأكيد على ضرورة التحرك المستعجل لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني، شدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على حتمية إحياء المسار السياسي لمعالجة جوهر الصراع برمّته وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جانب آخر، شكّل هذا الاتصال فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها منتصف شهر نوفمبر، وكذا تبادل وجهات النظر حول التطورات في منطقة الساحل الصحراوي، وبالخصوص أزمتي مالي والنيجر.

كما تلقى عطاف، اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري، فيصل المقداد، حيث تباحث الطرفان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خضم العدوان الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وفي هذا الإطار، جدد الوزيران التعبير عن إدانتهما الشديدة لهذا العدوان الغاشم والمطالبة بإنهائه ومحاسبة الاحتلال على الجرائم والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

كما شددا على أن جوهر التصعيد الأخير للأوضاع ولبّ الصراع برمته يكمن في التنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.