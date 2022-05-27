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رياضة

الأوغنديون ما زالوا يظنّون أن المباراة ستُجرى في وهران بِحضور محرز!

علي بهلولي
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الأوغنديون ما زالوا يظنّون أن المباراة ستُجرى في وهران بِحضور محرز!
جانب من آخر حصّة تدريبية للاعبي منتخب أوغندا (صورة اتحاد الكرة الأوغندي).

يُصدر اتحاد أوغندا لِكرة القدم بيانات مُثيرة للجدل، قبل سبعة أيّام من مواجهة منتخب بلاده للفريق الوطني الجزائري.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، مساء الـ 4 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، مازال اتحاد الكرة الأوغندي ينشر لِقرّائه بيانات عن مباراة الجزائر، ويقول إنها ستُجرى بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران!

كما نشر اتحاد أوغندا لِكرة القدم صورة لِحارس مرمى منتخب بلاده، وهو يقوم بِارتماء استعراضية، وكتب مازحا: “لا عجب، في أن محرز يشعر بِالخوف الآن“! رغم أن قائد “محاربي الصّحراء” سيغيب عن هذه المواجهة، كما أن أخبار محرز – على غرار عدم حضوره مواجهة أوغندا وتنزانيا – تلفّ الكرة الأرضية لفّا، ولا تبقى حبيسة الشارع الجزائري. بِسبب نجوميته العالمية.

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