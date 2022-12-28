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جواهر

الأوغندي صاحب الـ12 زوجة يقرر التوقف عن الإنجاب لهذا السبب

جواهر الشروق
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الأوغندي صاحب الـ12 زوجة يقرر التوقف عن الإنجاب لهذا السبب

قرّر الرجل الأوغندي، صاحب الـ 12 زوجة التوقف عن الإنجاب بعد توسع أسرته بشكل ملحوظ مع صعوبة المعيشة.

وبحسب ما أفادت صحيفة ميرور البريطانية فقد قرر الأوغندي موسى، الذي لديه 102 ابن و568 حفيد من 12 زوجة التوقف عن زيادة عدد أفراد أسرته الممتدة.

وطلب موسى وهو مزارع بسيط، من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل بسبب تكاليف المعيشة الصعبة.

وقال الرجل البالغ من العمر 67 عامًا: “لقد انخفض دخلي بمرور الوقت وأصبحت أسرتي أكبر وأكبر”.

وأوضح أن جميع زوجاته يقمن معًا في المنزل نفسه، لافتا إلى أنه يبذل مجهودا للتمييز بين أحفاده.

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