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“الأولاد ماتوا من دون ما ياكلوا”.. صرخة أم فلسطينية تبكي الحجر (فيديو) 

الشروق أونلاين
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“الأولاد ماتوا من دون ما ياكلوا”.. صرخة أم فلسطينية تبكي الحجر (فيديو) 

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مؤثرا لأم فلسطينية، كانت تنعي أطفالها الذين قضو في قصف صهيوني وهي في حالة هستيرية.

وبمزيج من الألم والحزن العميقين، نقل مصورون صرخة الأم المكلومة التي لم تستوعب أن أطفالها لم يعودوا على قيد الحياة جراء القصف الصهيوني الذي يتعرض له قطاع غزة.

وظهرت فيه الأم وهي تصرخ على أطفالها وتقول: “الولد اختفى بين أيديا مات، الأولاد وين حد يطمني”.

وتابعت : “بيكفي يا عالم بيكفي نحنا ناس غلابة، أقصفوا.. الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا.. يشهد عليا الله الأولاد ماتوا من غير ما ياكلوا.. يشهد علي الله بيكفى يا ناس”.

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