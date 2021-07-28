الأولمبياد: الجزائريون يتشبثون بالمراكز الأخيرة والمشاركة في خانة السياحة ..

سليم.ع

عرف اليوم الخامس من المشاركة الجزائرية في أولمبياد طوكيو إخفاقات بالجملة، واكتفى ممثلو الجزائر بالمراكز الأخيرة، وهي النتائج التي لا تختلف عن الأيام السابقة من المنافسة.

خيّبت حاملة الراية الجزائرية في الأولمبياد، السباحة آمال مليح، آمال الجزائريين في أول ظهور لها، حيث احتلت المركز الثامن والأخير، وهي ثاني نتيجة مخيبة للجزائر في رياضة السباحة، بعدما حل السبّاح أسامة سحنون الثلاثاء، بدوره في ذيل الترتيب.

وأقصيّ الملاكم حومري في الدور ثمن النهائي على يد الكوبي لوبيز أرلن، بنتيجة ساحقة 5 -0، في منازلة لوزن ما بين 75 و81 كلغ.

ودائما في الملاكمة أقصيت الملاكمة إشراق شايب في ثمن النهائي أمام الهندية راني بوجا، بنتيجة ساحقة أيضا 5 -0 .

و في منافسات اليوم الخامس دائما، تذيل الجزائريان حمزة بوراس و أمينة بريشي الترتيب المؤقت لاختصاص “أر.أس.إكس”، عقب إجراء سباقات اليوم الثالث من منافسات الشراع.

وأنهى بوراس، السباق الثالث اليوم والتاسع في المجموع في المركز الـ25، ومن جهتها ،انسحبت بريشي من السباق الأخير.

وفي سباق الدراجات احتل عز الدين لعقاب المرتبة 36 من أصل 39 دراج.

ولا يمكن وصف النتائج التي يحققها الرياضيون الجزائريون منذ انطلاق الأولمبياد إلا بالمخيبة، والصادمة للجمهور الجزائري، حيث يتشبث رياضيونا بالمراكز الأخيرة، في مختلف الرياضات، ما خلّف ردة فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث راح أغلب المعلقين على هذه النتائج بوضع التنقل إلى طوكيو في خانة السياحة، في وقت يحتدم فيه الصراع بين ممثلي الدول الأخرى على المعدن النفيس.