الأولمبياد: لحولو وخليف يمنحان بصيص أمل وإقصاء جديد لسحنون ومليح

تمكن العداء الجزائري عبد المالك لحولو صبيحة الجمعة من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي 400 متر موانع.

وحلّ لحولو في المركز الثالث بتوقيت قدره 48.83 ثانية، وهو التوقيت الأفضل للعداء الجزائري في هذا الموسم، في حين عاد المركز الأول في السباق للقطري سامبا عبد الرحمن بتوقيت قدره 48.38 ثانية.

ومن جهتها وضعت إيمان خليف حدا لسقطات الملاكمة الجزائرية في ثمن النهائي، بعدما تمكنت من التأهل إلى ربع النهائي على حساب التونسية حمراني مريم بنتيجة 5 – 0 في وزن 60 كلغ.

وجاء تأهل كل من لحولو وخليف، ليبعث بصيص أمل للمشاركة الجزائرية، بعد أسبوع مليء بالإخفاقات، في مختلف الرياضات.

وعلى عكس لحولو، أخفق العداء الجزائري هشام بوشيشة في سباق 3000 متر موانع، حيث احتل المركز الأخير.

وفي اليوم السابع من الأولمبياد دائما، وفي رياضة الجودو، أقصيت المصارعة صونيا عسلة في الدور الـ16 ، بعد الخسارة أمام الأوكرانية كالالينا يليزافيتا بالعلامة الكاملة.

وفي السباحة لم يتمكن مرة أخرى، أسامة سحنون، من مجاراة ريتم المتسابقين، فبعد الفشل في سباق 100 متر سباحة حرة، أخفق هذه المرة في اختصاص 50 متر سباحة حرة باحتلاله المركز الثامن والأخير بتوقيت قدره22.61 ثانية، ليقصي في تصفيات الدور الأول، وعاد المركز الأول للأوكراني بوخوف فلاديسلاف، فيما حلّ المصري علي خلف الله في المركز الرابع، ويطرح مستوى السبّاح أسامة سحنون في هذه الأولمبياد، الكثير من التساؤلات.

وحلت السباحة أمال مليح، في المركز الرابع من سباق 50 متر سباحة حرة، بتوقيت قدره 25.77 ثانية. وهي النتيجة التي تقصيها من المنافسة.