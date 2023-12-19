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رياضة

الأولمبي الجزائري يتعادل مع فلسطين

الشروق الرياضي
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الأولمبي الجزائري يتعادل مع فلسطين
ح.م

افترق المنتخب الوطني الأولمبي ومُنافسه فريق فلسطين للأكابر مساء الثلاثاء، على نتيجة التعادل هدف لِمثله.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة الودّية، حيث بادر آمال “الخضر” إلى التسجيل في الدقيقة الـ 13، بِواسطة المدافع عبد الحميد دريس. وعادل الفلسطينيون النتيجة بِهدف أمضاه المهاجم زيد القنبر، في الدقيقة الـ 47.

وكان منتخب فلسطين مساء الجمعة الماضية، وفي لقاء ودّي أوّل بِالملعب ذاته، قد فاز على نادي اتحاد عنابة بِنتيجة (2-3).

ويستعدّ منتخب فلسطين لِنهائيات كأس أمم آسيا، التي تحتضنها قطر ما بين الـ 12 من جانفي والـ 10 من فيفري المقبلَين. حيث يلعب في فوج يضمّ فرق إيران والإمارات وهونغ كونغ.

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