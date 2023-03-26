-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الأولمبي الجزائري يشرع في التحضير للمهمة الصعبة بكوماسي

عمر سلامي
  • 30
  • 0
الأولمبي الجزائري يشرع في التحضير للمهمة الصعبة بكوماسي
ح.م
منتخب أقل من 23 سنة

شرع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، في التحضير لمباراة العودة أمام غانا، لحساب الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وغادر أشبال المدرب ولد علي، الجزائر، فجر السبت، على متن رحلة خاصة إلى مدينة أكرا الغانية، دامت 5 ساعات.

وتنقل بعدها الوفد الجزائري، الذي يقوده عضو المكتب الفيدرالي كريم شتوف، على متن طائرة عسكرية إلى كوماسي، وحط الرحال في الأخير بفندق “لانكستر”.

وأجرى لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، حصة تدريبية خفيفة في محيط الفندق، بهدف الاسترجاع خاصة بعد السفرية المتعبة، التي كانت تقريبا مباشرة بعد لعب مباراة الذهاب بعنابة.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي سهرة السبت، حصة فيديو للاعبين عاينوا من خلالها المنافس، ووقفوا على الأخطاء المرتكبة في لقاء الذهاب بالجزائر.

ويواصل المنتخب تحضيراته من خلال حصة تدريبية مبرمجة الأحد، قبل أن يختتم الاثنين ،استعداداته للقاء بخوض حصة أخيرة .

ويواجه الأولمبي الجزائري نظيره الغاني، هذا الثلاثاء، في لقاء الإياب بكوماسي، وهي المباراة التي يسعى من خلالها أشبال المدرب نور الدين ولد علي للقيام بالمهمة الصعبة، من خلال تحقيق نتيجة يتداركون من خلالها التعادل المسجل بالجزائر، بهدف لمثله، وتحقيق نتيجة تؤهلهم إلى “الكان”.

مقالات ذات صلة
ماذا طلب مدرب فريق ولفرهامبتون من بلماضي؟

ماذا طلب مدرب فريق ولفرهامبتون من بلماضي؟

هذا هو طاقم تحكيم مباراة النيجر والجزائر

هذا هو طاقم تحكيم مباراة النيجر والجزائر

محرز يُلمّح إلى اعتزاله الدولي في هذا التاريخ

محرز يُلمّح إلى اعتزاله الدولي في هذا التاريخ

بداية واعدة لِآيت نوري وشعيبي وبوعناني

بداية واعدة لِآيت نوري وشعيبي وبوعناني

مدرب النيجر: تحسّنا كثيرا ولعبنا أمام عملاق إفريقي

مدرب النيجر: تحسّنا كثيرا ولعبنا أمام عملاق إفريقي

الشروع في بيع تذاكر مباراة الجزائر وغانا

الشروع في بيع تذاكر مباراة الجزائر وغانا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد