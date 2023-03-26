الأولمبي الجزائري يشرع في التحضير للمهمة الصعبة بكوماسي

شرع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، في التحضير لمباراة العودة أمام غانا، لحساب الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وغادر أشبال المدرب ولد علي، الجزائر، فجر السبت، على متن رحلة خاصة إلى مدينة أكرا الغانية، دامت 5 ساعات.

وتنقل بعدها الوفد الجزائري، الذي يقوده عضو المكتب الفيدرالي كريم شتوف، على متن طائرة عسكرية إلى كوماسي، وحط الرحال في الأخير بفندق “لانكستر”.

وأجرى لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، حصة تدريبية خفيفة في محيط الفندق، بهدف الاسترجاع خاصة بعد السفرية المتعبة، التي كانت تقريبا مباشرة بعد لعب مباراة الذهاب بعنابة.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي سهرة السبت، حصة فيديو للاعبين عاينوا من خلالها المنافس، ووقفوا على الأخطاء المرتكبة في لقاء الذهاب بالجزائر.

ويواصل المنتخب تحضيراته من خلال حصة تدريبية مبرمجة الأحد، قبل أن يختتم الاثنين ،استعداداته للقاء بخوض حصة أخيرة .

ويواجه الأولمبي الجزائري نظيره الغاني، هذا الثلاثاء، في لقاء الإياب بكوماسي، وهي المباراة التي يسعى من خلالها أشبال المدرب نور الدين ولد علي للقيام بالمهمة الصعبة، من خلال تحقيق نتيجة يتداركون من خلالها التعادل المسجل بالجزائر، بهدف لمثله، وتحقيق نتيجة تؤهلهم إلى “الكان”.