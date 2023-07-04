الأولمبي الجزائري يشرع في التحضير لمباراة السودان

شرع المنتخب الأولمبي الجزائري في التحضير لمباراة السودان، التي تدخل في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى من الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر في الفترة ما بين 5 و15 جويلية الجاري.

وباشر أشبال المدرب أيت محمد تحضيراتهم لمباراة السودان، لأمسية الاثنين بملعب شابو بعنابة.

وتم التركيز خلال الحصة التدريبية على الاسترجاع، مع برمجة بعض التمارين التكتيكية، على أن يضع المدرب أيت محمد أمسية الثلاثاء، اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستواجه السودان.

ويخوض الأولمبي الجزائري تدريباته بتعداد مكتمل، لعدم وجود أي إصابات في المجموعة.

ويواجه المنتحب الجزائري نظيره السوداني سهرة الأربعاء، بداية من الساعة التاسعة، بملعب 19 ماي بعنابة في إطار الجولة الثانية، من المجموعة الأولى.

وتعادل الأولمبي الجزائري في المباراة الأولى مع منتخب عمان بدون أهداف، في حين استهل منتخب السودان مشواره بفوز ثمين على حساب لبنان بثلاثية نظيفة.