الأولمبي الجزائري يشرع في تحضيراته تحسبا للألعاب العربية

باشر المنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة، تحضيراته تحسبا للألعاب العربية التي ستحتضنها الجزائر في الفترة ما بين 5 و15 جويلية المقبل.

وخاض أشبال المدرب رشيد أيت محمد أول حصة تدريبية لهم في التربص، الذي يجري بالرويبة، حيث عرفت الحصة الأولى حضور 21 لاعبا، فيما غاب 7 لاعبين من اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر بسبب مشاركتهم في الداربي العاصمي، الذي أنهاه اتحاد العاصمة لصالحه بثنائية نظيفة.

والتحق لاعبو اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، بتربص المنتخب الأولمبي، مباشرة بعد الداربي، على أن يشاركوا في التدريبات بداية من حصة السبت.

وستتواصل تحضيرات المنتخب الأولمبي إلى غاية الاثنين، قبل أن يستفيد اللاعبون من عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتستأنف بعدها التدريبات بداية من يوم 30 جوان الجاري، في مدينة عنابة، تحسبا للمباراة الأولى من الألعاب العربية المبرمجة يوم 2 جويلية أمام عمان، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

ويواجه المنتخب الجزائري، نظيره السوداني يوم 5 جويلية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل أن يختتم هذا الدور يوم 8 جويلية المقبل بمواجهة منتخب لبنان.