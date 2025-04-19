الأولوية للمنتخب أم النادي؟ ماندي يردّ

تطرّق اللاعب الدولي عيسى ماندي إلى مشاركاته هذا الموسم، مع المنتخب الوطني الجزائري وناديه ليل الفرنسي.

وإذا كان المدافع ماندي يحوز صفة لاعب أساسي بلا جدال في صفوف “الخضر”، فإن هذا الامتياز يكاد يُحرم منه في نادي ليل.

وفي أحدث مؤتمر صحفي نشّطه رفقة مدربه في فريق ليل برونو جينيزيو، قال ماندي: “المنتخب الوطني الجزائري ليس وسيلة ألجأ إليها لاستعادة منصب أساسي في نادي ليل. أذهب إلى المنتخب الوطني حتى أجعل بلدي فخورة بي، وأُسعد الجماهير، وأُقدّم الأفضل، مثلما أمنح أقصى ما لديّ للنادي. لا يوجد تفضيل لِهذا على ذاك، أو أولوية هذا على ذاك”.

وكان هذا التصريح من ماندي، على سؤل فحواه، ملازمته لفترة طويلة دكة بدلاء فريق ليل، وبعدها عاد إلى الجزائر وخاض كامل أطوار مواجهتَي بوتسوانا والموزمبيق، وسجّل هدفا. وهو ما جعل المدرب جينيزيو يُراجع حساباته ويمنحه فرصة اللعب أساسيا، بعد المحطة الدولية لـ “الفيفا” الخاصة بِأواخر شهر مارس الماضي.

وبِخصوص إدراجه ضمن منصب ظهير أيمن في الفترة الأخيرة، أوضح ماندي أن ذلك القرار اتّخذه المدرب جينيزيو، بِسبب إصابة زميله تياغو سانتوس. مشيرا إلى أنه غير منزعج لِكونه الخيار الثالث في مركز مدافع ارتكاز، المنصب الذي اعتاد شغله.

ومثل شخصيته الهادئة، يقول عيسى ماندي مختمما تصريحاته، إنه لا يهم الظفر بِمنصب أساسي، بِقدر ما يولي عناية لِحضوره المقابلات، وبثّ الحماس داخل غرف حفظ الملابس، وحصد فريق ليل للانتصارات.

ويبلغ ماندي من العمر في أكتوبر المقبل 34 سنة، فيما تنقضي مدّة العقد مع نادي ليل صيف 2026.