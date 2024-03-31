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اقتصاد

“الأولوية للهواتف الذكية محلية الصنع”

الشروق أونلاين
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“الأولوية للهواتف الذكية محلية الصنع”
ح.م
جانب من الاجتماع

عقد وزراء الصناعة والبريد والتجارة يوم الأحد، اجتماعا مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي وممثلي متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، حول بعث صناعة محلية للهواتف الذكية.

وبحث اللقاء، حسب ما ذكره التلفزيون العمومي، كيفية الذهاب إلى صناعة محلية للهواتف الذكية، وحماية أنظمتها. بمساهمة متعاملي الهاتف النقال المعتمدين في البلاد.

“الإجراء من شأنه فتح مناصب عمل، ومحاربة السوق الموازي، والتقليل من فاتورة الاستيراد”، يقول المصدر.

كما تتطلع الحكومة من خلال هذه السياسة، إلى “تنظيم سوق الهاتف النقال، مع إعطاء الأولوية للصناعة المحلية”.

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