الأولى إفريقيا.. عون يُدشن وحدة إنتاج بلورات الأنسولين

أعطى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الأحد، إشارة انطلاق وحدة إنتاج بلورات الأنسولين.

وتبلغ الطاقة الانتاجية للوحدة التي تعد الأولى والوحيدة إفريقيا 1500 كلغ سنويا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وشرع، الأحد، علي عون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية باتنة حيث كان في استقباله بمطار باتنة الدولي والي الولاية، محمد بن مالك ورئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية.

زيارة عون لولاية باتنة تأتي لمعاينة وضعية المناطق الصناعية والمؤسسات التابعة للقطاع.