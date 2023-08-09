الأولى عربيا وإفريقيا.. “الشخشوخة” الجزائرية تدخل العالمية

بعد الكسكس والرشتة والمحاجب وغيرها من الأكلات والحلويات الجزائرية، جاء دور الشخشوخة لتدخل التصنيف العالمي وتكون ضمن ألذ الأطباق المُعدة بلحم الخروف.

واختيرت الشخشوخة الجزائرية هذه المرة لتكون من بين ألذ الأطباق العالمية المُحضرة بلحم الغنم، وهذا حسب آخر تصنيف لموقع “تاست أطلس” المتخصّص.

وحازت الشخشوخة على المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا، بينما جاءت في المركز 28 عالميا ضمن تصنيف تضمن 50 طبقا من الأطباق المطهوة بلحم الخروف.

وعرَف الموقع المختص الطبق على أنه عبارة عن يخنة جزائرية لذيذة “ويقصد باليخنة مزيج الخضر، اللحم والمرق مع العجائن أو الأرز”.

وأوضح الموقع لمتابعيه أن الطبق يتكون كذلك من قطع خبز مسطح، رقيق ومستدير الشكل، ويُعرف باسم “الرقاق والمرقا”.

وتحضر الشخشوخة التي تحظى بشعبية كبيرة، يقول الموقع، من لحم الضأن المقطّع والطماطم والحمص والبصل وبعض التوابل من بينها الفلفل الأحمر الحار.

وأرجع الموقع العالمي أصل الطبق إلى رعاة الغنم الذين كانوا يحتاجون لوجبة دسمة عند العودة إلى المنزل في ليالي الشتاء الباردة.