الأولى في تاريخ شعيبي ومازة

خاض اللاعبان الدوليان الجزائريان فارس شعيبي وإبراهيم مازة مساء الخميس، أوّل مباراة لهما في رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بِنتيجة (5-1) على ضيفه نادي قلعة السرايا التركي، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات.

وصنع متوسط الميدان شعيبي (22 سنة) الهدف الثالث لِفريقه آينتراخت فرانكفورت، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 45+5.

وبات الدولي الجزائري يملك رصيد تمريرتَين حاسمتَين هذا الموسم (الأولى في “البوندسليغا”).

وفي لقاء آخر، تعادل فريق بايرن ليفركوزن الألماني بِنتيجة (2-2) خارج القواعد مع نادي كوبنهاغن الدانماركي.

ودخل صانع الألعاب مازة (19 سنة) إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 51، وحينها كان فريقه بايرن ليفركوزن متخلّفا في النتيجة بِهدف دون ردّ.

ويُجرى دور المجموعات لِرابطة أبطال أوروبا بِمشاركة 36 ناديا، وبعدها يخوض كل فريق 8 مقابلات، تُسفر عن تأهّل الأندية الثمانية الأولى للدور ثمن النهائي، وتلعب فرق المراتب ما بين الـ 9 والـ 24 مواجهات السد (ذهابا وإيابا) لِبلوغ نفس المحطة. بينما تُقصى أندية المراكز ما بين الـ 25 والـ 36.