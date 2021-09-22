الأولى لـ “بن رحمة” هذا الموسم وتأهّل

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه وست هام سهرة الأربعاء، للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجديد.

وفاز فريق وست هام بِهدف لِصفر على نادي مانشستر يونايتد، لِحساب الدور الـ 16 من عمر المنافسة الإنجليزية الثالثة (بعد البريمرليغ وكأس إنجلترا).

وتابع المهاجم سعيد بن رحمة أطوار مواجهة مانشستر يونايتد، من دكّة بدلاء فريقه وست هام.

وبات سعيد بن رحمة لِأوّل مرّة هذا الموسم، يُتابع مباراة رسمية لِفريقه “المطارق” من دكّة البدلاء.

وتُجرى مقابلات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في أواخر أكتوبر المقبل.