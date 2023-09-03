الأولى لـ “بن طالب”

خاض اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب بعد ظهيرة الأحد، أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد ليل الفرنسي.

وفاز نادي ليل بِهدف لِصفر على الضّيف فريق مونبلييه، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل متوسّط الميدان بن طالب إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 86، ومُرتديا القميص رقم”6″. وحينها كان فريقه ليل مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

أمّا اللاعب الدولي الجزائري الآخر متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس، فقد غاب عن صفوف فريق ليل بِداعي الإصابة.

ويحتلّ فريق ليل الرّتبة الـ 4 بِرصيد 7 نقاط، ويشغل نادي مونبلييه المركز الـ 13 بِرصيد 4 نقاط. وهو ترتيب مُؤقّت لِبقاء مقابلتَين من هذه الجولة.