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رياضة

الأولى لـ “غلام” بعد 10 أشهر

علي بهلولي
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الأولى لـ “غلام” بعد 10 أشهر

خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام مساء الخميس أوّل مباراة له أساسيا في البطولة الإيطالية، في أمر غير مسبوق منذ عشرة أشهر خلت.

وتعادل فريق نابولي بِنتيجة هدف لِمثله مع المضيف نادي جوفانتوس، بِرسم الجولة الـ 20 من عمر البطولة الإيطالية.

وشارك المدافع غلام أساسيا بِزيّ فريقه نابولي، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي جوفانتوس.

ولم يلعب فوزي غلام أيّ لقاءٍ أساسيٍّ منذ الـ 7 من مارس 2021، وبِالضبط في مباراة فريقه نابولي والضيف نادي بولونيا، بِرسم منافسة “الكالتشيو”. وحينها اضطرّ المدافع الجزائري إلى مغادرة أرضية الميدان بعد 22 دقيقة فقط من انطلاق المواجهة، بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة. أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.

ولمّا عاد فوزي غلام إلى المنافسات الرّسمية في الخريف الماضي، خاض 4 مقابلات مع فريقه نابولي لِحساب البطولة الإيطالية، مدّتها الإجمالية 12 دقيقة! لا يوجد منها سوى مواجهة “اليوفي” (الخامسة) شارك فيها أساسيا.

وكتب فوزي غلام بعد نهاية المباراة، وعبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قدّمنا أداءً عاليَ المستوى الفني. وحصدنا نتيجة مدعاة للفخر”.

وغاب اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس عن فريقه نابولي، في مواجهة نادي جوفانتوس، لِالتحاقه في الأيّام القليلة الماضية بِمعسكر “الخضر” في قطر، استعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وبات فريق نابولي بعد هذا التعادل، يجمع 40 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل نادي جوفانتوس الرّتبة الـ 5 بِرصيد 35 نقطة.

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