الأولى لِفرحات وبن زية يتألّق تمريرا

خاض اللاعب الدولي الجزائري زين الدين فرحات، السبت، أوّل مباراة رسمية له في الموسم الجديد.

وفاز فريق نيم بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي ديجون، لِحساب الجولة الثانية من عمر بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الجديد.

ودخل متوسط الميدان زين الدين فرحات إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 85، وحينها كان فريقه نيم مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2).

وكان الدولي الجزائري قد غاب عن مباراة فريقه نيم في الجولة الأولى، أمام المضيف نادي باستيا.

ويرتبط زين الدين فرحات (28 سنة) مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وفي الطرف المقابل، تألّق اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان الهجومي ياسين بن زية، وصنع الهدف الوحيد لِفريقه ديجون، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 79.

ودخل بن زية إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه ديجون مُنهزما بِهدف لِصفر.

ولعب فريق ديجون المباراة بِعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 26، بعد طرد المدافع شيخ طراوري. وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا.

وبات فريق نيم يتصدّر جدول الترتيب مُؤقّتا بِرصيد 4 نقاط، بينما يتذيّل نادي ديجون اللائحة بِلا شيء، رفقة 4 فرق أخرى.