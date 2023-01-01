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رياضة

الأولى لِهذا الدولي الجزائري الشاب

علي بهلولي
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الأولى لِهذا الدولي الجزائري الشاب
ح.م
إيدي زولياني بِزيّ المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة.

حضر اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد إيدي زولياني بعد ظهيرة الأحد، وقائع أوّل مباراة له في صفوف الأكابر على مستوى الأندية.

وتابع المهاجم زولياني (18 سنة) من دكّة البدلاء أطوار مباراة فريقه تولوز والضيف نادي أجاكسيو، بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة الفرنسية.

وقبل ذلك، كان اللاعب الجزائري المُغترب ينشط في فريق تولوز للأواسط.

وشارك إيدي زولياني مع المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة، في ألعاب البحر المتوسط بِوهران في الصيف الماضي، وحمل شارة القائد.

وبِالمقابل، لعب المهاجم الجزائري والمُنتظر قدومه إلى “الخضر” لاحقا فارس شعيبي أساسيا مع فريقه تولوز، مثلما هو الشأن لِمتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي لكن في صفوف نادي أجاكسيو.

وحسم فريق تولوز هذه المباراة لِمصلحته بِفوز نتيجته هدفَين دون ردّ، مُحتلّا المركز الـ 12 بِرصيد 19 نقطة. ويشغل نادي أجاكسيو الرّتبة الـ 16 بِمجموع 15 نقطة.

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