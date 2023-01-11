الأولى مغاربيا وافريقيا.. نجاح زراعة كلية لطفل 3 سنوات بباتنة 

هنأ وزير الصحة عبد الحق سايحي، الطاقم الطبي المشرف على عملية زرع كلية لطفل يبلغ من العمر 03 سنوات بمستشفى باتنة، تعد الأولى من نوعها مغاربيا وإفريقيا.

وحيا الوزير في رسالة التهنئة الجهود المبذولة للفريق الطبي لزراعة الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي باتنة تحت قيادة الدكتور واغلات حسام الدين.

وقال الوزير أحي الجهود المبذولة بكل احترافية وروح المسؤولية والتفان في العمل، بعد نجاح الفريق في عملية زرع كلية لطفل يبلغ من العمر 03 سنوات، والتي تعد الأولى من نوعها مغاربيا و إفريقيا.

وتابع الوزير “لقد قدمتم خدمة جليلة وإنسانية راقية وشرفتم المهنة و رفعتم من مقامها”.

وللإشارة فقد نجح الفريق الطبي لزراعة الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي باتنة تحت قيادة الدكتور واغلات حسام الدين في زرع كلية لطفل يبلغ من العمر 03 سنوات ووزنه 11 كلغ من المانحة الأم.

وأوضح المركز الاستشفائي على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن الفريق الطبي لزرع الكلى أولى اهتمام أكثر في السنوات الاخيرة على زرع الكلى للأطفال خاصة أقل من 05 سنوات.

وأكدت البروفيسور سمية ميسوم رئيسة مصلحة أمراض الكلى على التركيز على العمليات النوعية والاستثنائية الخاصة بالأطفال الأقل عمرا ووزنا حيث وخلال سنة 2022 أجريت 14 عملية زرع الكلى للأطفال، أهمها الأولى من نوعها مغاربيا وافريقيا لطفل عمره 03 سنوات والأقل وزنا بحكم مرضى الكلى الأطفال يعانون تأخرا في النمو.