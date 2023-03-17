الأولى منذ 10سنوات.. وزير الخارجية التركي في زيارة رسمية إلى مصر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، سيزور القاهرة، السبت، في زيارة رسمية تعد الأولى منذ عقد إلى القاهرة.

ووفقا لوكالة “أنباء الأناضول”، فمن المنتظر أن يتناول الوزيران العلاقات التركية المصرية بكافة أوجهها، ويتبادلان وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد زار مدينة أضنة التركية في أواخر فيفري الماضي، حيث كان باستقباله نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.

وكانت تلك الزيارة هي أول زيارة دبلوماسية لوزير خارجية مصري إلى تركيا منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل محمد مرسي في العام 2013.

وقال وزير خارجية تركيا في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، خلال تلك الزيارة إن مصر بلد مهم جدا بالنسبة للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تطور العلاقات مع القاهرة مفيد للبلدين.

تجدر الإشارة إلى أن شكري كان قد زار تركيا في العام 2016 ولكن في ظل انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي.