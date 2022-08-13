الأولياء اقتنوا 40 ألف كتاب مدرسي “إلكترونيا”

خدمة "البيع عن بعد" متوفرة عبر 58 ولاية

تمكنت وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، من تسويق 40 ألف كتاب “إلكترونيا” في ظرف ثلاثة أشهر عن طريق إحدى شركات التسويق الإلكتروني المتعاقد معها، وذلك في إطار تقريب الكتاب المدرسي من المتعلمين وتسهيل الحصول عليه بصفة آنية، في حين لا تزال عملية البيع متواصلة لضمان وصول المناهج التربوية إلى قرابة 11 مليون تلميذ.

كشفت مصادر “الشروق”، بأن تجربة “البيع الإلكتروني” للكتب المدرسية في سنتها الأولى لم تحقق النتائج والأهداف المرجوة، غير أن العملية عرفت تطورا ملحوظا في سنتها الثانية، إذ أكدت آخر حصيلة رسمية بأن الأولياء قد اقتنوا 40 ألف كتاب مدرسي لأبنائهم، إلكترونيا في ظرف ثلاثة أشهر “ماي، جوان، جويلية”، وهو الأمر الذي سيعفيهم من عناء التنقل إلى نقاط البيع أو المكتبات الخاصة والوقوف في طوابير طويلة لاقتناء الكتب لأبنائهم، خاصة وأن ولي التلميذ مطالب فقط بدفع ما قيمته 150 دينار عن كل خدمة توصيل.

وأوضحت ذات المصادر بأن خدمة “التسويق الإلكتروني” للكتب المدرسية، قد أصبحت متوفرة على مستوى 58 ولاية، وذلك لأجل تقريب المناهج التربوية من المتعلمين وضمان وصوله إلى قرابة 11 مليون تلميذ منتظر في الدخول المدرسي القادم، الذي سيأتي أيضا في ظروف أقل ما يقال عنها أنها استثنائية، وذلك جراء تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة “148 حالة إصابة مسجلة إلى غاية 12 أوت الجاري”.

وبخصوص “الكتاب الرقمي”، أكدت المصادر ذاتها، على أن مديري التربية للولايات سيشرعون في تجهيز المدارس باللوحات الرقمية، شريطة الالتزام بإنجاز عدة عمليات في آجال أقصاها 15 أوت الجاري، وتتعلق بربط المدارس المستفيدة من مشروع “الطابلات” بالأنترنيت، إلى جانب تخصيص “مخزون” احتياطي للألواح الرقمية لدى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وكذا تهيئة قاعات التدريس، مع توفير أعوان الحراسة على مستواها، زيادة على تركيب شبابيك وأبواب حديدية لتأمين قاعات التدريس وإعداد مذكرة توجيهية حول “الكتاب المرقمن” قبل 20 أوت.

تجدر الإشارة بأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قد طبع 70 مليون كتاب، استعدادا للموسم الدراسي القادم، والتي تم الشروع في تسويقها عبر مختلف الوسائط والوسائل والمتمثلة في البيع الإلكتروني، المكتبات الخاصة، نقاط البيع الدائمة والمؤقتة للوصول إلى المناطق النائية وتغطية مناطق الظل وكذا المعارض، بنفس الأسعار المقننة من دون زيادات، في حين تمكن الديوان بعنوان السنة الدراسية الفارطة 2021/2022 من بيع 50 مليون كتاب من أصل 80 مليون كتاب تم طبعه.