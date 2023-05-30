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اقتصاد

الأول إفريقيا والرابع عالميا.. الجزائر تتدعم بمصنع للإنتاج الزيتي

الشروق أونلاين
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الأول إفريقيا والرابع عالميا.. الجزائر تتدعم بمصنع للإنتاج الزيتي
ح.م

تدعمت الجزائر، الثلاثاء، بمصنع مختص في الإنتاج الزيتي يعد الأول من نوعه في إفريقيا والرابع عالميا، وهو ما سيسمح بتقليص الإستيراد.

وتحت شعار “من الحقل إلى المستهلك” قام المدير العام لمجمع سيفيتال، الثلاثاء، رفقة السلطات الولائية ببجاية بتدشين المصنع المختص في سحق وانتاج البذور.

وفي كلمة له خلال الافتتاح الرسمي للمركب، وجه المدير العام للمجمع ماليك ربراب شكره للرئيس تبون على الدعم الذي قدمه لهذا المشروع .

وفي تصريح لقناة “الشروق نيوز”، أكد مدير المشروع وناس إحدادن أن المصنع سيختص في مرحلته الأولى في سحق البذوز التي ستكون مستوردة.

أما في المرحلة الثانية يقول المتحدث ذاته، فسيتم التوجه إلى عملية انتاج هذه البذور محليا عبر مختلف المناطق خاصة الهضاب العليا والصحراء.

وفي السياق ذاته، كشف مدير المشروع عن المصنع سينتج 11 ألف طنا يوميا من نبتة الصوجا و6 آلاف طن يوميا من عباد الشمس و5 آلاف طن من نبتة الكولزا.

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