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اقتصاد

الأول من نوعه.. وضع حجر الأساس لمصنع لإنتاج حليب الأطفال بوهران

الشروق أونلاين
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الأول من نوعه.. وضع حجر الأساس لمصنع لإنتاج حليب الأطفال بوهران
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (شبكات)

أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ووالي وهران، سمير شيباني، اليوم الأحد 20 جويلية، على وضع حجر الأساس بولاية وهران، لمشروع استثماري هام لانتاج حليب الأطفال تابع لشركة “TAZI” وفقا لما أفادت به الوكالة.

وحسب المصدر ذاته، سيقوم هذا المصنع، الأول من نوعه في هذا المجال، بإنتاج أكثر من 40 مليون علبة سنويا من حليب الأطفال، وهو ما سيسمح بتغطية 40% من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الاستراتيجية والحيوية.

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تبلغ القيمة الاجمالية للاستثمار 5,5 مليار دج كمرحلة أولى، سيشمل هذا المشروع كل سلسلة إنتاج حليب الأطفال من انتاج العلب، انتاج الحليب والتعليب، وفق المعايير الدولية المعمول بها وباستعمال أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.

وإضافة لكونه سيوفر 200 منصب شغل، سيساهم هذا المشروع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في تحسين الصحة العمومية.

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