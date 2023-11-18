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الأونروا تعلن توقف عمليات إدخال المساعدات إلى غزة بعد نفاد الوقود

الشروق أونلاين
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الأونروا تعلن توقف عمليات إدخال المساعدات إلى غزة بعد نفاد الوقود

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عدم القيام بأي عملية إغاثة عبر معبر رفح إلى غزة، بسبب انقطاع الاتصالات ونقص الوقود واستحالة إدارة أو تنسيق قوافل المساعدات الإنسانية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن شاحنات المساعدات لم تدخل إلى قطاع غزة، وإن “الأونروا”، استخدمت الوقود الذي قدم لها في 15 نوفمبر لتشغيل الشاحنات والرافعات الشوكية لإنجاز الأعمال المتراكمة، إلا أن الوقود نفد مجددا.

وفيما يتعلق بالوضع في مستشفى الشفاء، أوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تقييم الوضع هناك، لكنه أشار إلى أنه لا ينبغي أبدا استخدام المستشفيات في القتال.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت فجر الأربعاء الماضي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد حصاره لليوم السادس على التوالي.

وكانت وكالة /الأونروا، قد أعلنت قبل يومين عن تلقيها 23 ألف لتر من الوقود، أي ما يمثل 9 بالمئة فقط من احتياجها اليومي لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة في قطاع غزة.

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