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الأونروا: غزة تقترب من “المجاعة الشديدة”

الشروق أونلاين
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الأونروا: غزة تقترب من “المجاعة الشديدة”

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اقتراب غزة من “الجوع الشديد للغاية” فيما شارفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد.

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما، في بيان صحفي: “مع استمرار حصار الاحتلال على غزة لأكثر من 6 أسابيع، كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد”.

وأوضحت توما، أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع “ارتفاع كبير في أسعار” البضائع المتوفر بغزة خلال الشهر الماضي، منذ أن فرض الاحتلال حصاره على القطاع، هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين”.

وأكدت توما، أن قطاع غزة بدون “هذه الإمدادات الأساسية، يقترب كل يوم من الجوع الشديد للغاية”، مطالبة بضرورة الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار بغزة، ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق.

 ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق قوات الاحتلال الصهيوني معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية.

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