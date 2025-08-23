الأونروا: وقف المجاعة ممكن إذا تم إدخال المساعدات فورًا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، السبت، أن وقف المجاعة في مدينة غزة ممكن عبر إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق فورا.

وقالت الوكالة، السبت، إن “وقف الكارثة الجارية، يتطلب إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة، بما فيها “الأونروا”.

وأشارت إلى أن “مستودعاتها في الأردن ومصر ممتلئة بما يكفي من الغذاء والدواء والمواد الصحية لتعبئة 6 آلاف شاحنة”.

وشددت على ضرورة سماح الكيان الصهيوني بإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة فورا.

وأعلن، تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، أمس الجمعة المجاعة رسمياً في محافظة غزة، وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر المقبل.

ورفض الكيان الصهيوني التقرير ووصفه بأنه “مغلوط ومتحيز، وقال إنه اعتمد على بيانات مغلوطة قدمت أغلبها حركة “حماس”، ولم يأخذ في الاعتبار تدفق كميات كبيرة من الأغذية على القطاع في الآونة الأخيرة.”