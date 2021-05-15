الإبقاء على التّوزيع الزّمني الرّمضاني في المدارس

لا تغيير إلا في مواقيت الدخول والخروج

مدارس تنطلق الأحد في برمجة “السانكيام الأبيض”

أبقت وزارة التربية على التوزيع الزمني للحصص الدراسية الأسبوعية، التي تم اعتمادها شهر رمضان الكريم، على اعتبار أنه لم يتبق سوى أسبوعين دراسة فعلية، مع الاحتفاظ بمدة 45 دقيقة للحصة الدراسية الواحدة، باستثناء التعديل في تواقيت الدخول والخروج.

أفادت مصادر “الشروق”، بأن وزارة التربية قررت عدم التعديل في التوازيع الزمنية للحصص الدراسية الأسبوعية بعد انقضاء شهر رمضان، إذ تقرر الاحتفاظ بنفس الحجم الساعي الذي اعتمد منتصف شهر أفريل المنصرم وبداية ماي الجاري، والمتضمن أساسا حذف حصة واحدة في كل مادة من المواد التعليمية بالنسبة للطور المتوسط في مستوياته الأربعة، ويتعلق الأمر باللغة العربية واللغة الأمازيغية والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، في حين سيتم الإبقاء على نفس الحصص دون حذف في سبع مواد وهي العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية والتربية الإسلامية والتربية الفنية والمعلوماتية.

وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي في المستويات الثلاثة، فقد تقرر الإبقاء أيضا على نفس “التكييفات” التي مست الحصص الدراسية الأسبوعية وتم اعتمادها طيلة شهر رمضان، إذ سيتم حذف حصة واحدة في جميع المواد المميزة للشعب أي في المواد الأساسية، في حين أن التخفيض لن يمس المواد الأخرى الثانوية. بالمقابل، سيتم برمجة حصتين كل أسبوعين في مادة التربية الرياضية والبدنية. بالمقابل، سيتم الإبقاء على نفس التخفيضات في الحجم الساعي بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي بمستوياته الخمسة، سواء بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد أو بنظام الدوامين.

وبخصوص ساعات الالتحاق بالمؤسسات التربوية، قالت المصادر ذاتها، بأنه سيتم العودة إلى العمل بنفس تواقيت الخروج والدخول العادية والمطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية، وهي الالتحاق في الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الرابعة أو الخامسة مساء، وذلك ابتداء من الأحد وإلى غاية الخميس، باستثناء المؤسسات التعليمية التي تعمل “بنظام الدوامين” التي تلجأ عادة إلى تدريس التلاميذ أيام السبت، غير أن اتخاذ هذا القرار يبقى في نهاية المطاف بيد مدير المؤسسة التربوية والأستاذ اللذين يملكان السلطة التقديرية، وذلك بناء على خصوصية المؤسسة التربوية ووضعية تقدم البرنامج الدراسي السنوي.

وقالت المصادر إن امتحان نهاية المرحلة الابتدائية التجريبي “السانكيام الأبيض”، ينطلق ابتداء من اليوم حسب رزنامة وزارة التربية، غير أنه بإمكان المدارس تأجيل برمجته إلى 23 من نفس الشهر، بناء على خصوصية كل مدرسة، على أن يتم الانطلاق في23 ماي في إجراء امتحان البكالوريا التجريبي “البكالوريا البيضاء”، فيما برمجت امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي “البيام الأبيض” في 25 ماي.