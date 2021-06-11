الإتحاد الأوروبي يرفض القميص “السياسي” لِمنتخب أوكرانيا

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوكرانيا بإجراء تعديلات على قميص منتخبها المشارك في بطولة أمم أوروبا، لإزالة شعار “سياسي” أثار ردود فعل من روسيا.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا لكرة القدم مساء الجمعة، ويُسدل الستار في الـ 11 من جويلية المقبل، بِمشاركة 24 منتخبا بينهم روسيا وأوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إن رسالة “المجد لأبطالنا” – وهو هتاف شاع في الاحتجاجات المناهضة لروسيا سنة 2014 ويظهر داخل القميص – “ذات طبيعة سياسية واضحة”.

وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم الثلاثاء الماضي، أنه راسل “ويفا” من أجل إدانة القميص الجديد للمنتخب الأوكراني، الذي يحمل خريطة أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، بالإضافة الى المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لِروسيا.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن الاتحاد المحلي لكرة القدم، قوله إن في هذه الرسالة الموجّهة الى الاتحاد القاري: “نلفت الانتباه الى استخدام شعارات بِخلفية سياسية على قميص المنتخب الأوكراني، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ما يخصّ المعدّات الرياضية”.

ومعلوم أن لوائح “الفيفا” ترفض بِشدّة توظيف السياسة في لعبة كرة القدم.