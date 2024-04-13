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الإتحاد الإفريقي قلق من تعليق السلطات في مالي نشاط الأحزاب والجمعيات في البلاد

الشروق أونلاين
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الإتحاد الإفريقي قلق من تعليق السلطات في مالي نشاط الأحزاب والجمعيات في البلاد
ح. م
أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري في مالي.

أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه بعد قرار السلطات الإنقلابية في مالي تعليق نشاط الأحزاب السياسية والجمعيات في البلاد.

الإتحاد الإفريقي وفي بيان من توقيع رئيس مفوضية الإتحاد، موسى فكي، دعا السلطات في مالي إلى إعادة النظر في هذا القرار.

موسى فكي أعرب عن قلقه بشأن هذا التعليق الذي من شأنه تأخير الإنتقال الديموقراطي في البلاد.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أشار في بيانه أن مشاركة المواطنين والمنظمات الدينية والسياسية حق أساسي، كما دعا السلطات الانتقالية إلى إعادة النظر في هذا القرار والعمل على وضع خارطة طريق لاستكمال العملية الانتقالية الجارية.

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