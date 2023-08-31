الإتحاد الإفريقي يعلّق عضوية الغابون

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الخميس 31 أوت، عن تجميد عضوية الغابون في كافة أنشطة الإتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته. تجميد يأتي عقب الإنقلاب العسكري الذي أطاح بعلي بونغو.

المجلس قال أنه “يدين بشدة استيلاء الجيش على السلطة في جمهورية الغابون والذي أطاح بالرئيس علي بونغو. وفي 30 أوت 2023، يقرر التعليق الفوري لمشاركة الغابون في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد، بما يتماشى مع وثائق الاتحاد الأفريقي”.

وقد سبق لرئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فقي، وقال في بيان وقعه الأمس أنه “يتابع بقلل شديد الوضع في جمهورية الغابون ويندد بمحاولة الإنقلاب العسكري في البلاد كحل لأزمتها بعد الإنتخابات”.

فقي قال أيضا في بيانه أنه يشجع “جميع الفاعلين السياسيين، المدنيين والعسكريين في الغابون، لتغليب السبل السياسية السلمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري والديموقراطي في البلاد”.

وقد أعلنت مجموعة من العسكريين الأمس صباحا إطاحتهم بالرئيس، علي بونغو، بعد إعلانه فائزا لولاية ثالثة، واستيلاءهم على السلطة بقيادة الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغويما.

نغويما سيقوم بأداء القسم يوم الإثنين المقبل، 4 سبتمبر، كرئيس للمرحلة الإنتقالية لفترة لم يتم تحديدها بعد، حسب ما ذكرته فرانس برس. هذا في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بالإعتراف بفوز مرشحها في الإنتخابات الرئاسية.