الإتحاد البلجيكي يبحث عن مدرب جديد بإعلان توظيف

نشر الاتحاد البلجيكي لكرو القدم، إعلان توظيف يبحث فيه عن مدرب جديد للمنتخب خلفا للمدير الفني الإسباني مارتينيز.

وذكر الاتحاد البلجيكي في بيان له، أنه سيتلقى طلبات المدربين الراغبين في تولي تدريب منتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة.

و‏جاء في نص الإعلان: “مدرب طموح وله خبرة دولية ومعارف وأفكار تكتيكية “، مضيفا أن آخر أجل لاستلام الطلبات سيكون يوم 10 جانفي 2023 .

ورحل الإسباني مارتينيز عن المنتخب البلجيكي، عقب الخروج من الدور الأول من مونديال قطر 2022 .

كما أعلن قائد المنتخب ولاعب ريال مدريد إدين هازارد اعتزاله الدولي، عقب الإقصاء من المونديال.