الإتحاد الدولي لتأريخ كرة القدم: ميسي أفضل لاعب في عام 2022

أعلن الاتحاد الدولي لتأريخ كرة القدم والإحصاء، عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب أفضل لاعب في العالم في عام 2022، برصيد 275 نقطة.

وتصدر ميسي التصنيف، حسب الإتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، بعد تقديمه عاما مميزا مع فريقه باريس سان جيرمان بمشاركته في 51 مباراة سجل بها 35 هدفا وصنع 30 آخرين.

وقفز ميسي إلى صدارة الترتيب بفضل تتويجه مع منتخب بلاده الأرجنتين بكأس العالم، وبتسجيله سبعة أهداف في سبع مباريات.

وحلّ الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني متأخرا عن ميسي بـ 35 نقطة، واحتل بن زيمة المركز الثالث ، ثم لوكا مودريتش، وهالاند.

ممر شرفي لميسي في تدريبات باريس سان جيرمان

وكان ليونيل ميسي قد عاد الأربعاء، إلى تدريبات باريس سان جيرمان، بعد نهاية عطلة كأس العالم، و حرص لاعبو باريس سان جيرمان، على تكريم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أول حصة تدريبية له مع النادي، بعد التتويج بكأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان، على موقع التواصل الاجتماعي، صور نزول ميسي لملعب التدريبات للمرة الأولى عقب المونديال.

واستقبل اللاعبون والمدربون وموظفو النادي، ميسي بممر شرفي، كما حصل ميسي على درع تكريمي وسط تصفيق الحضور.

ميسي ينهي عطلة كأس العالم ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأربعاء، إلى تدريبات ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، بعد نهاية العطلة التي استفاد منها عقب التتويج مع الأرجنتين بكأس العالم.

ووصل ليونيل ميسي إلى باريس، الثلاثاء، قبل أن ينتظم في تدريبات ناديه صبيحة الأربعاء.

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يتبادل التحية مع زملائه في غرف تغيير الملابس، وصورة مع النجم البرازيلي نيمار، في عيادة الفريق.

وأظهر مقطع فيديو ميسي وهو يلقي التحية على المتواجدين قرب مدخل مركز التدريب.

و قال موقع “آر إم سي” الفرنسي بخصوص الاستقبال الذي سيحظى به ميسي من قبل جماهير فريقه بعدما تسبب في فقدان منتخب فرنسا كأس العالم 2022 في قطر، أن الجماهير لن تحمله المسؤولية.

وأضاف ذات الموقع أنّ الجماهير لن تحمل ميسي المسؤولية وربما تستقبله استقبال الأبطال.

ونقل “آر إم سي” تصريح مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، الذي قال أنه يتوقع أن يحظى ميسي باستقبال “ممتاز” من قبل الجماهير، والتي لن تهاجمه نظير تألقه ضد المنتخب الفرنسي.