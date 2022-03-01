الإتحاد الدولي للكرة الطائرة يسحب تنظيم المونديال من روسيا

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من روسيا، بسبب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا..

وقال الاتحاد الدولي لكرة الطائرة في بيان له، صبيحة الثلاثاء:

“توصل مجلس إدارة الإتحاد الدولي للكرة الطائرة، إلى نتيجة إستحالة تحضير وتنظيم روسيا لبطولة العالم 2022 بسبب الحرب على أوكرانيا”.

وتابع البيان:”تقرر سحب تنظيم كأس العالم لكرة الطائرة 2022 من روسيا، وتم إبلاغ الاتحاد الروسي للكرة الطائرة واللجنة المنظمة للكرة الطائرة 2022 بذلك”.

وأضاف الإتحاد الدولي للعبة في بيانه أنه سيتم الإعلان عن اسم البلد التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة الطائرة 2022 بدلا من روسيا، في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تجري بطولة العالم للكرة الطائرة، مابين 26 أوت و11 سبتمبر من السنة الجارية، ليتخذ قرار سحبها من روسيا، بعد يوم واحد فقط من قرار “فيفا” و”يويفا” باستبعاد الأندية والمنتخبات الروسية لكرة القدم من مسابقاتها.