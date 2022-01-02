الإتحاد السنغالي يقصف نادي واتفورد بسبب اللاعب اسماعيلا سار

أصدر الإتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا، بعد رفض نادي واتفورد الإنجليزي تسريح اللاعب إسماعيلا سار للالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وشدّد الإتحاد السنغالي في بيانه، على حق اللاعب في الالتحاق بمنتخب بلاده ووصف تصرف مسئولي الفريق الانجليزي بـ “التمييزي”، وأنه سلوك غير محترم وعنصري”.

وهدد الاتحاد السنغالي في بيانه بالتصعيد مؤكدا أنه مستعد لرفع قضية على واتفورد في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

واختتم بيان الاتحاد السنغالي: “إفريقيا ولاعبوها يستحقون نفس الاحترام الذي تحظى به القارات والاتحادات واللاعبين الآخرين”.