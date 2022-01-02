-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجوية الجزائرية تعلن عن اضطراب في رحلاتها بسبب سوء الأحوال الجوية
رياضة

الإتحاد السنغالي يقصف نادي واتفورد بسبب اللاعب اسماعيلا سار

سليم.ع
  • 442
  • 0
الإتحاد السنغالي يقصف نادي واتفورد بسبب اللاعب اسماعيلا سار
أرشيف
إسماعيلا سار

أصدر الإتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا، بعد رفض نادي واتفورد الإنجليزي تسريح اللاعب إسماعيلا سار للالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وشدّد الإتحاد السنغالي في بيانه، على حق اللاعب في الالتحاق بمنتخب بلاده ووصف تصرف مسئولي الفريق الانجليزي بـ “التمييزي”، وأنه سلوك غير محترم وعنصري”.

وهدد الاتحاد السنغالي في بيانه بالتصعيد مؤكدا أنه مستعد لرفع قضية على واتفورد في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

واختتم بيان الاتحاد السنغالي: “إفريقيا ولاعبوها يستحقون نفس الاحترام الذي تحظى به القارات والاتحادات واللاعبين الآخرين”.

مقالات ذات صلة
بِالصور: سعيود يُعالج إصابته

بِالصور: سعيود يُعالج إصابته

المنتخب المغربي يطير إلى الكاميرون تحسبا لـ”الكان”

المنتخب المغربي يطير إلى الكاميرون تحسبا لـ”الكان”

بالفيديو.. جولة صباحية للاعبي “الخضر” في محيط مقر إقامتهم بالدوحة

بالفيديو.. جولة صباحية للاعبي “الخضر” في محيط مقر إقامتهم بالدوحة

عملاق اسكتلندا يُريد انتداب فرحات

عملاق اسكتلندا يُريد انتداب فرحات

لقجع: هذا هو المسؤول عن تجاهل الزلزولي لدعوة المنتخب المغربي

لقجع: هذا هو المسؤول عن تجاهل الزلزولي لدعوة المنتخب المغربي

مدرب سابق في البطولة الوطنية سيُشارك في “كان” الكاميرون

مدرب سابق في البطولة الوطنية سيُشارك في “كان” الكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد